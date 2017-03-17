Пт, 17.03.2017, 16:34 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 14:47

Полиция ловит неизвестных, разбивших лицо экс-мэру Миасса


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое неизвестных напали на экс-мэра Миасса (Челябинская область) Станислава Третьякова, возглавляющего общественную приемную губернатора региона, – полиция разыскивает злоумышленников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 17 марта, утром двое налетчиков подкараулили Станислава Третьякова рядом с его офисом, когда тот выходил из автомобиля. Мужчина разговаривал по телефону, когда неожиданно получил удар в лицо. Выронив мобильник и сумку с документами и деньгами, он смог уклониться от второго удара и оказать налетчикам сопротивление. Неизвестные убежали.

«Информация о нападении на мужчину поступила из травмпункта. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Осуществляются мероприятия, направленные на установление личностей и розыск неизвестных», – рассказали в ОМВД по Миассу.

Известно, что Третьяков получил рассечение брови. В больнице ему наложили швы.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: нападение, станислав третьяков, новости миасса
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 584
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 15:41
ГИБДД ищет водителя, 2 часа катавшего сбитую пенсионерку по Челябинску
сегодня, 13:39
Три школьницы избили шестиклассницу после уроков в Копейске
сегодня, 11:32
18+ Шестилетняя девочка отравилась антидепрессантами в Магнитогорске
сегодня, 11:11
18+ Жительница Златоуста неделю хранила труп «кухонного боксера» у себя в квартире
сегодня, 11:00
Поезд с углем сошел с рельсов в Южноуральске
вчера, 14:21
НУЖНА ПОМОЩЬ. Челябинец сдал полиции мошенницу, «окучивавшую» его престарелую мать
вчера, 10:31
Ребенок упал в 5-метровый колодец вентиляционной шахты в Миассе
вчера, 10:14
ВНИМАНИЕ. Двухметровый мошенник из Миасса снимает квартиры и похищает вещи хозяев
вчера, 09:43
Крупный пожар уничтожил ферму с животными в Уйском районе
15 марта, 14:49
Видео с малышом, плачущим за дверью в Челябинске, всполошило интернет
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость