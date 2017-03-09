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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 9 марта 2017 года, 09:59

ВНИМАНИЕ. Полиция ищет цыгана, оставившего жительницу Чебаркуля без почки к 8 Марта


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция разыскивает 46-летнего цыгана, сбежавшего после избиения сожительницы в деревне Щапино (Чабаркульский район), – женщине, всю ночь пролежавшей на полу, 8 марта удалили почку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 8 марта, утром в реанимацию областной больницы Чебаркуля привезли 30-летнюю женщину с тупой травмой живота. Оказалась, что пациентка всю ночь пролежала на полу, после того, как ее избил сожитель. В ходе пьяной ссоры мужчина несколько раз пнул женщину в спину. Упав, она так и не смогла встать. В больнице ей удалили почку. Злоумышленник скрылся.

«По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 111 УК РФ – "Причинения тяжкого вреда здоровью". По подозрению в совершении преступления разыскивается Михайловский Виталий Александрович 21.01.1971 года рождения (цыган), уроженец поселка Белово Алтайского края, ранее привлекался к уголовной ответственности», – рассказали в ОМВД по Чебаркульскому району.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Михайловского, просят обратиться по телефонам: уголовный розыск 8 (351-68) 9-70-77, 9-70-78, 9-70-79, 8-902-612-36-56, дежурная часть: 02, 8 (351-68) 9-70-00, 2-25-22.

Ольга Плеханова

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Теги: розыск, цыган, новости чебаркуля, домашнее насилие
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