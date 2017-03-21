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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 21 марта 2017 года, 08:34

Полицейский получил по лицу, разнимая пьяных дебоширов в Миассе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Миасса (Челябинская область) стал фигурантом уголовного дела, ударив кулаком по лицу полицейского, – 29-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел на улица Советская, куда горожане вызвали полицию, так как там происходила драка. На место прибыла оперативная группа из ОП «Южный». Когда стражи порядка разнимали дерущихся, один из дебоширов ударил полицейского в лицо кулаком. Парня задержали. Им оказался 29-летний ранее судимый горожанин.

«Действия молодого человека квалифицированы по части 1 статьи 318 УК РФ – “Применение насилия в отношении представителя власти”. Вину он признал. Произошедшее объяснил состоянием алкогольного опьянения», – рассказал руководитель СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области Анатолий Селиверстов.

Миассец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленные преступления. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ольга Плеханова
 

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Теги: драка, насилие над сотрудником полиции, новости миасса
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