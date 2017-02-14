Покупатель угнал Mercedes-Benz GLK от областной ГИБДД в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Челябинска разыскивает грабителя, угнавшего элитный кроссовер от здания напротив областной ГИБДД, – стражи порядка уже отыскали машину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, около 18.00 на улице Харлова, 10. Хозяин Mercedes-Benz GLK встретился с малознакомым мужчиной, который собирался купить у него машину. Покупатель сел за руль внедорожника и попросил владельца посмотреть, горят ли у авто задние фары. Как только хозяин вышел из иномарки, злоумышленник уехал.

«Сегодня, 14 февраля, утром внедорожник, спрятанный в одном из гаражей Ленинского района, расположенных недалеко от места преступления, нашли сотрудники полиции. Теперь ищем самого угонщика», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Возбуждено дело по статье 162 УК РФ (грабеж). По данным ГИБДД, на вид злоумышленнику 25-27 лет, рост 180 см, волосы русые, есть усы. Был одет в черную куртку и джинсы. Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят обращаться в полицию.

Ольга Плеханова