Поезд с углем сошел с рельсов в Южноуральске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южноуральске (Челябинская область) устанавливается причина схода товарного состава с углем – один из вагонов перевернулся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МЧС.

Инцидент произошел в четверг, 16 марта, около половины девятого вечера на территории Южноуральской ГРЭС. У четырех вагонов сошли с рельсов колесные пары, один вагон перевернулся.

«К месту происшествия был направлен аварийно-восстановительный поезд из Челябинска, в ликвидации последствий принимали участие 52 человека и пять единиц техники, в том числе от МЧС – пять человек и одна единица техники», – рассказали в спасательном ведомстве.

Работы были закончены лишь утром пятницы, 17 марта.

На движение поездов случившееся не повлияло.