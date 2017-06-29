Подъемник для инвалидов зажал ногу катавшемуся на нем школьнику

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске подъемник для инвалидов зажал ногу восьмилетнему мальчику, который решил на нем покататься, – ребенку потребовалась помощь спасателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр городской службы спасения.

Инцидент произошел в Центральном районе, по улице Петра Столыпина. За помощью к сотрудникам экстренной службы обратились очевидцы происшествия, которые сначала пытались высвободить ребенка самостоятельно.

Как рассказали свидетели, школьники катались на подъемном устройстве. Один из мальчиков просунул ногу под металлическую платформу, чтобы удержать на месте, пока остальные залезут на нее. Неожиданно устройство поехало вниз и придавило ногу ребенка.

Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мальчика. Ребенок получил ушибы мягких тканей нижней конечности. Фельдшер службы спасения оказал ему первую помощь, затем мальчика передали врачам.