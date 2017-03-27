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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 марта 2017 года, 10:34

Под Верхнеуральском внук жестоко избил 90-летнюю бабушку, а потом выпил уксус


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) внук жестоко избил бабушку, а после выпил уксусную эссенцию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным полиции, в Центральную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер и грудного отдела позвоночника была доставлена 90-летняя пенсионерка, которая позже скончалась. Установлено, что преступление совершил ранее судимый внук 1977 года рождения, который с отравлением уксусной эссенцией был госпитализирован. Преступление совершено в ходе ссоры.

По данному факту возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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Теги: новости верхнеуральска, криминальные новости челябинской области
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