18+ Плавающий труп обнаружили челябинцы в Голубом карьере

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Спасатели извлекли из Голубого карьера в Центральном районе Челябинска труп мужчины около 50 лет – по предварительным данным, с ним произошел несчастный случай, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 21 июня, около 21.10 пара влюбленных прогуливалась вблизи Голубого карьера со стороны улицы Блюхера и заметила в 100 метрах от берега плавающий объект. Приглядевшись, челябинцы поняли, что это человек, и вызвали спасателей.

«Силами сотрудников ЧГСС из воды извлечен труп мужчины около 50 лет. Он был одет по погоде – в штанах и водолазке. Тело передано сотрудникам полиции», – рассказала руководитель пресс-центра управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Римма Садыкова.

По факту смерти горожанина начал проверку СК. Признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на трупе не обнаружено. Устанавливаются личность мужчины и обстоятельства его смерти.