Пикапер из сети обокрал женщину на первом свидании в Кыштыме

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска задержан по подозрению в краже, которую совершил, пригласив жительницу Кыштыма на свидание, – парень скрылся из гостиницы, оставив новую знакомую без денег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Молодой человек познакомился с женщиной за 40 в интернете и уговорил ее на встречу. Первое свидание состоялось в кыштымской гостинице «Кварц». Опустошив в номере бутылку водки, ухажер отправил даму в душ, а сам исчез вместе с ее кошельком и банковской картой.

«Обманутая женщина обратилась в полицию. Злоумышленником оказался житель областного центра. По ориентировке был задержан челябинскими стражами порядка», – рассказали в ОМВД «Кыштымский».

Возбуждено дело по статье 158 УК РФ (кража). Ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления, а также смертельное избиение.

Ольга Плеханова