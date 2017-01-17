Пешеходы отскочили от летевшей в них иномарки в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинцы чуlом спаслись от иномарки, которая вылетела на тротуар, уходя от столкновения с ГАЗом, – видео с эффектным ДТП выложили в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел еще 13 января, однако запись видеорегистратора оказалась в сети только на днях. ДТП случилось на улице Лесопарковая. Водитель ГАЗа двигался в сторону улицы Худякова и внезапно решил повернуть во двор через двойную сплошную. Обгонявший его сзади в попутном направлении Hyundai Solaris не успел затормозить и вывернул на тротуар, чтобы не врезаться в фургон.

Пролетев через четырех пешеходов, которые ловко увернулись от иномарки, Hyundai врезался в забор. Из людей чудом никто не пострадал. Видео набрало уже более 10 тыс. просмотров.

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