Пешеход госпитализирован с пробитой головой после наезда кроссовера в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодого челябинца доставили в реанимацию после ДТП на пешеходном переходе на северо-западе города – парень угодил под колеса кроссовера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась в ночь на воскресенье, 24 сентября, у дома 305 по проспекту Победы, недалеко от ТРК «Фокус». Молодой человек пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его снес с ног Nissan Qashqai, за управлением которого находился 25-летний водитель.

«Челябинец 1999 года рождения госпитализирован в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга», – рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

По факту аварии начато административное расследование.