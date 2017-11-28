18+ Перепивший житель Копейска погиб, выпав из окна в гостях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Копейска (Челябинская область) насмерть разбился, упав с восьмого этажа многоквартирного дома, – молодой человек находился в гостях у родственников в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, в одном из домов по проспекту Славы. Под окнами здания был обнаружен труп парня, который гостил у родственников в квартире, расположенной на восьмом этаже. По основной версии, молодой человек оказался внизу по собственной воле. Смерть наступила до приезда скорой.

«Последним живым его видел муж сестры, с которым они вместе курили у открытого окна балкона. Они были в хороших отношениях. По факту смерти горожанина проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение. Данных о совершенном в отношении погибшего преступления пока нет», – рассказала старший следователь СО по Копейску СУ СКР по Челябинской области Елена Кашина.

Известно, что недавно парень вернулся из армии. Он жил неподалеку от родственников и часто у них гостил, так как не хотел оставаться один. В последнее время злоупотреблял спиртным и в день трагедии вел себя неадекватно, говорят правоохранители.

Ольга Плеханова