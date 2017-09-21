Пенсионер на «Ладе» опроинул «ГАЗель» в промзоне Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Водитель Lada Largus спровоцировал «странное» ДТП в промзоне Челябинска, опрокинув на крышу грузовую «ГАЗель», – водитель легковушки получил травмы головы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД городской ГИБДД.

Авария случилась в среду, 20 сентября, на пересечении улиц Механическая и Артиллерийская. Водитель Lada Largus , выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества движения «ГАЗели». Удар был такой силы, что грузовик перевернулся.

В аварии пострадал 67-летний водитель легковушки. С травмами головы его доставили в больницу. Мужчина лечится амбулаторно.

Фото Руслана Валеева,

отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска