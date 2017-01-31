18+ Пациент психбольницы задушил соседа пакетом под Чебаркулем

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Душевнобольной постоялец психоневрологической больницы в поселке Мирный (Чабаркульский район, Челябинская область) задержан за убийство своего соседа по палате – мужчина видел в потерпевшем врага, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в понедельник, 30 января, вечером. Дежурный врач психбольницы сообщил в полицию о смерти одного из пациентов. Стражи порядка обнаружили на месте труп 30-летнего мужчины с признаками удушения. По подозрению в убийстве был задержан 60-летний сосед погибшего по палате, который является инвалидом из-за психического заболевания.

«Мужчина поясняет, что потерпевший обозвал его, поэтому он душил его пакетом и различными предметами. В ходе следствия задержанному будет проведена комплексная психиатрическая экспертиза, чтобы выяснить, был ли пациент вменяем на момент совершения преступления. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания», – рассказал руководитель СО по Чебаркулю СУ СКР по региону Виталий Александров.

По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Если мужчину признают невменяемым, то лечение он будет продолжать в психбольнице закрытого типа.

Ольга Плеханова