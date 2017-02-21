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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 14:18

18+ Отчим надругался над 7-летней девочкой в Верхнеуральске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Верхнеуральска (Челябинская область) задержан за насильственные действия сексуального характера в отношении семилетней племянницы – злоумышленник признал свою вину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлено, что преступление было совершено 20 февраля в квартире одного из домов Верхнеуральска, где подозреваемый проживал с потерпевшей и ее матерью. Используя беспомощное состояние малолетней, отчим надругался над семилетней девочкой. Об этом стало известно правоохранительным органам. В настоящее время 35-летний мужчина задержан.

«Злоумышленник дает признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», – рассказал руководитель Ленинского межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Виктор Липаткин.

Возбуждено дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова

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Теги: педофил, отчим, падчерица, новости верхнеуральска
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