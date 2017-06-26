От дома на северо-западе Челябинска угнали внедорожник за 1,5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске ловят угонщиков автомобиля Land Rover Freelander – внедорожник пропал от дома на северо-западе города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Автомобиль угнали в воскресенье 25 июня от дома 1 по улице Салавата Юлаева.

«Land Rover Freelander 2 белого цвета 2013 года выпуска – государственный регистрационный знак С151ТТ174, номер кузова – 342362», – сообщает отделение пропаганды БДД городской ГИБДД.

Напомним, внедорожники Range Rover пользуются популярностью у челябинских угонщиков. Самая крупная ОПГ по хищению дорогих авто в 2013-2014 годах была задержана в 2015 году, однако в суде из девяти преступных эпизодов угонщиков признали виновными только по трем.

В итоге областной суд отправил дело на новое рассмотрение, разбирательство продолжается до сих пор.