18+ Новый знакомый изнасиловал челябинку в кустах, провожая с вечеринки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодой житель Челябинска задержан за жестокое надругательство над 25-летней девушкой, с которой познакомился в тот же день, – злоумышленник не смог смириться с отказом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в ночь на понедельник, 27 ноября. В гостях у общих знакомых выпивший 20-летний парень встретил девушку, разговорился. После вечеринки, когда горожанка собралась домой, он увязался за ней, предложив проводить. По пути парень стал оказывать новой подруге знаки внимания, но девушка не отвечала взаимностью и меняла тему беседы. Когда челябинка дала понять, что продолжать общение не желает, «кавалер» набросился на нее, затащил в кусты, где стал бить и душить, затем совершил с ней насильственный половой акт.

«После произошедшего молодой человек скрылся, а потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был задержан. С ним проводятся следственные действия», – рассказал руководитель СО по Курчатовскому району Челябинска СУ СКР по региону Игорь Митрохин.

Действия молодого человека квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей). Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Известно, что ранее парень к уголовной ответственности не привлекался, нигде не работал и не учился. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова