Новорожденную девочку выбросили в мусорку на ЧМЗ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения новорожденной девочки в мусорном контейнере – ребенка нашли на помойке в Металлургическом районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя СУ СКР по региону Александра Скорика.

Малышку в контейнере для сбора бытовых отходов возле одного из домов по Шоссе металлургов нашел местный житель сегодня, 20 июля, рано утром. Мужчина вызвал скорую, сейчас девочка находится под присмотром врачей, угрозы ее здоровью нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и личности матери. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Всех, у кого есть информация об обстоятельствах произошедшего, просят сообщить по телефонам 8 (351) 721-97-01 или 8-951-7777-457.