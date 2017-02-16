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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 16 февраля 2017 года, 14:19

Неизвестный примотал к двери аптеки сверток с проводами в Карталах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карталах (Челябинская область) устанавливается личность минера, примотавшего к двери аптеки сверток с проводами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в четверг, 16 февраля, утром: опасную находку обнаружила фармацевт аптеки ООО «Фарма-ВИТА» Галина Львухина. «Подошла утром открывать аптеку и увидела, что на входной двери висит устройство. Я сразу позвонила в полицию, такого я не видела еще», – рассказала женщина журналистам газеты «Карталинская новь».

К месту происшествия были стянуты силы быстрого реагирования – полиция, пожарные, медики; правоохранители оцепили территорию по периметру.

По словам начальника отдела МВД России «Карталинский» Василия Боровкова, место происшествия осмотрели представители ФСБ, кинолог с применением служебно-розыскной собаки. «Выяснили, что устройство опасности не представляет. Мы его сняли. Будем устанавливать лиц, которые поместили сюда данный предмет», – сказал он.

Сверток будет направлен на экспертизу. По словам очевидцев, «бомба» представляла собой пульт от телевизора с проводами и емкость от женского дезодоранта, обмотанные изолентой.

В настоящее время оцепление с периметра снято. После проверки помещений аптеки сотрудники приступили к работе.

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Теги: минирование, новости карталов, антитеррор
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