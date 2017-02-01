18+ Насильник, затащивший девушку в подъезд в Долгодеревенском, предстанет перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сосновском районе (Челябинская область) осудят молодого человека, напавшего ночью на улице на незнакомку, – парень сначала изнасиловал девушку прямо на улице, потом затащил в подъезд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в ночь на 18 декабря в Долгодеревенском. Девушка возвращалась поздно домой, когда на безлюдной улице к ней подошел незнакомец. Пьяный парень схватил ее и повел к аптечному складу. Высказывая угрозы убийством, злоумышленник снял с девушки штаны, несколько раз ударил по голове и совершил насильственный половой акт.

После налетчик повел потерпевшую в подъезд ближайшего дома. Там он несколько раз ударил девушку ногой и рукой по туловищу и, высказывая ей снова угрозы, порвал на ней одежду и опять стал насиловать. Местная жительница отчаянно сопротивлялась, кричала и расцарапала обидчику лицу. Когда насильнику стало плохо, и он отвернулся, так как его начало тошнить, девушка вырвалась и, убежав на верхние этажи, стала стучать в двери квартир. Хозяйка одной из них впустила потерпевшую, дала ей одежду и вызвала полицию. Насильника задержали, девушка его опознала.

«Вину молодой человек признал частично. Его причастность подтверждается записью с камеры наружного наблюдения, а также изъятыми следами биологического происхождения. Собранных следователями доказательств достаточно для утверждения обвинительного заключения по части 2 статьи 131 УК РФ – “Изнасилование, соединенное с угрозой убийством”», – рассказал прокурор Сосновского района Константин Семченко.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Известно, что ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с оборотом наркотиков. Расследованием уголовного дела занимался Сосновский межрайонный СО СУ СКР по Челябинской области.

Ольга Плеханова