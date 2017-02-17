Начальницу отделения «Почты России» поймали на мелкой взятке в Кыштыме

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские провели обыски у начальницы одного из отделений филиала ФГУП «Почта России» в Кыштыме (Челябинская область) – женщина подозревается в мелкой взятке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 17 февраля, сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области и ОМВД «Кыштымский» нагрянули с обыском к 27-летней начальнице одного из почтовых отделений. По версии следствия, в октябре 2016 года женщина из корыстной заинтересованности получила 2,5 тыс. рублей от бизнесмена за организацию незаконного распространения рекламы автоцентра.

В отношении начальницы отделения возбудили дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Женщине грозит до года лишения свободы.

Известно, что подозреваемая является дочерью бывшего замначальника отдела полиции «Карабашский». Расследование продолжается.

Ольга Плеханова