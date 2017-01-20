На крыльце школы в Челябинске скончался 60-летний мужчина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец довел ребенка до школы сегодня утром и умер прямо на крыльце учебного заведения – в обстоятельствах смерти мужчины разбираются следователи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 20 января, утром на крыльце одной из школ Металлургического района был обнаружен 60-летний местный житель. Мужчина скоропостижно скончался на глазах у очевидцев, проводив на уроки ребенка. На месте уже поработала следственно-оперативная группа.

«При осмотре тела видимых признаков, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было. В настоящее время причина гибели мужчины устанавливается. Однако есть сведения о наличии у него сердечного заболевания», – рассказал руководитель СО по Металлургическому району СУ СКР по Челябинской области Андрей Меньщиков.

По факту смерти челябинца начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На учебный процесс происшествие не повлияло.

Ольга Плеханова