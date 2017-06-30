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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 30 июня 2017 года, 08:35

ВНИМАНИЕ. На дорогах Южного Урала появились 18 новых «треног» ГИБДД


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На аварийно-опасных участках дорог Челябинской области начали работать 18 новых «треног» ГИБДД – передвижные комплексы теперь распознают обгон в запрещенных местах и превышения скорости у фур, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ со ссылкой на отделение пропаганды БДД УГИБДД по региону.

Введены в эксплуатацию 18 приборов «Автопатруль – Радар». Их расстановка осуществляется в опасных местах, определенных на основе анализа аварийности. В июле текущего года передвижные комплексы автоматической фиксации планируется использовать на 71 участке автодорог федерального и областного значения, а также в Магнитогорске, Копейске и Миассе.

Особенность новых приборов в том, что они могут распознавать габариты транспортных средств, и там, где для фур предел разрешенной скорости ниже, чем у легковых машин, аппарат будет «подлавливать» грузовых гонщиков уже на 92 км/ч. Кроме того, комплексы способны фиксировать обгон в местах, где он запрещен.

Напомним, передвижные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений используются на дорогах области не первый год. За 6 месяцев 2017 года указанными приборами выявлено более 160 тыс. фактов превышения скоростного режима. Использование приборов оказывает положительное влияние на состояние аварийности на дорогах Челябинской области. В 70-ти местах установки комплексов в июне текущего года не зарегистрировано ни одного ДТП.

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Теги: новости челябинской области, гибдд челябинской области
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