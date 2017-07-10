На Южном Урале поймали дорожных бандитов, нападавших на дальнобойщиков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ОПГ дорожных вымогателей накрыли в Челябинской области – задержаны восемь человек, в том числе организатор банды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Спецоперация проводилась силами сотрудников Управления угрозыска ГУ МВД при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии.

«Установлено, что группа из восьми человек, в том числе организатор, житель Миасса 1976 года рождения, в различные промежутки времени вымогала денежные средства у двух водителей большегрузного транспорта, на общую сумму более 15 тыс. рублей. В ходе проведенных обысков по местам проживания задержанных изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, предметы и бланки для изготовления поддельных документов», – рассказали в полиции.

По данным фактам Главным следственным управления областного главка возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

В отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют, были ли в деятельности группы другие противоправные эпизоды.