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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 23 марта 2017 года, 14:44

18+ Мужчину из-за долгов забили табуретом в Сатке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое жителей Сатки (Челябинская область) арестованы за смертельное избиение 38-летнего горожанина – одному злоумышленнику погибший задолжал денег, а другой пошел на преступление за компанию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Расправа произошла еще 18 марта, когда двое горожан пришли в квартиру, где проживал 38-летний мужчина, злоупотребляющий спиртным. Гости принялись его избивать. Потерпевший получил множество ударов ногами и табуретом по голове и телу, после чего его доставили в больницу, где он скончался. Двух злоумышленников, причастных к избиению, задержали.

«Установлено, что между потерпевшим и двумя его гостями произошел конфликт на почве возникшей личной неприязни. С одним из подозреваемых погибший был знаком. С его слов, он был должен ему денег. Корыстный мотив преступления сейчас проверяется», – рассказал руководитель СО по Сатке СУ СКР по Челябинской области Геннадий Соловьев.

Обоим приятелям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из злоумышленников уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, долги, табурет, новости сатки
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