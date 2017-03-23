18+ Мужчину из-за долгов забили табуретом в Сатке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое жителей Сатки (Челябинская область) арестованы за смертельное избиение 38-летнего горожанина – одному злоумышленнику погибший задолжал денег, а другой пошел на преступление за компанию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Расправа произошла еще 18 марта, когда двое горожан пришли в квартиру, где проживал 38-летний мужчина, злоупотребляющий спиртным. Гости принялись его избивать. Потерпевший получил множество ударов ногами и табуретом по голове и телу, после чего его доставили в больницу, где он скончался. Двух злоумышленников, причастных к избиению, задержали.

«Установлено, что между потерпевшим и двумя его гостями произошел конфликт на почве возникшей личной неприязни. С одним из подозреваемых погибший был знаком. С его слов, он был должен ему денег. Корыстный мотив преступления сейчас проверяется», – рассказал руководитель СО по Сатке СУ СКР по Челябинской области Геннадий Соловьев.

Обоим приятелям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из злоумышленников уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Ольга Плеханова