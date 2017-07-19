Миасский бизнесмен задержан по делу о мошенничестве чиновников мэрии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) задержан один из членов преступной группы по уголовному делу о мошеннических действиях должностных лиц городской администрации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального управления СКР, в 2016 году чиновниками мэрии были совершены мошеннические действия при отчуждении земельных участков. По данным фактам возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу», – сообщил официальный представитель ведомства Александр Скорик.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

По информации Агентства новостей «Доступ», речь идет о задержании предпринимателя из Миасса Андрея Юдина.

Ранее сообщалось, о проверках правоохранителями информации о мошенничестве при выделении земельных участков в поселках Сыростан и Черновское.