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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 11:34

Миассец, порезавший руку, угнал реанимобиль со станции скорой помощи


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Миасса (Челябинская область) задержан за угон реанимационного автомобиля из гаража станции скорой помощи – мужчина решил, что кататься лучше, чем лечиться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 29 января, в северной части Миасса. Диспетчер скорой помощи сообщил в полицию о пропаже реаниммобиля из служебного гаража – транспортное средство угнали, взломав ворота.

Через час стражи порядка задержали 26-летнего злоумышленника. Мужчина был трезв. «Молодой человек повредил автомобиль и бросил его на проспекте Макеева, в нескольких километрах от станции скорой помощи. Он рассказал, что пришел к медикам, так как поранил руку. Однако вместо обращения в больницу спонтанно решил покататься», – рассказала специалист по связям со СМИ ОМВД по Миассу Ольга Суханова.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Задержанному  грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Плеханова

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Теги: угон, новости миасса, реанимобиль
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