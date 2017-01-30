Миассец, порезавший руку, угнал реанимобиль со станции скорой помощи

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Миасса (Челябинская область) задержан за угон реанимационного автомобиля из гаража станции скорой помощи – мужчина решил, что кататься лучше, чем лечиться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 29 января, в северной части Миасса. Диспетчер скорой помощи сообщил в полицию о пропаже реаниммобиля из служебного гаража – транспортное средство угнали, взломав ворота.

Через час стражи порядка задержали 26-летнего злоумышленника. Мужчина был трезв. «Молодой человек повредил автомобиль и бросил его на проспекте Макеева, в нескольких километрах от станции скорой помощи. Он рассказал, что пришел к медикам, так как поранил руку. Однако вместо обращения в больницу спонтанно решил покататься», – рассказала специалист по связям со СМИ ОМВД по Миассу Ольга Суханова.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Плеханова