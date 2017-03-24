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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 24 марта 2017 года, 08:39

18+ Миассец, получивший нож в живот, выдумал нападавших


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Миасса (Челябинская область) задержан за причинение тяжкого вреда здоровью своего родственника – потерпевший получил нож в живот и полиции сказал, что его ранили неизвестные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел во время семейной пьянки. Мужчины рассорились, распивая спиртное, и один из них воткнул нож в брюшную полость другого. Как только тот оказался в больнице, о произошедшем стало известно сотрудникам полиции, которые стали выяснять обстоятельства случившегося. Потерпевший заявил, что на него напали неизвестные, чтобы не привлекать родственника к уголовной ответственности.

«Потерпевший вводил в заблуждение полицейских. Тем не менее благодаря профессионализму сотрудников уголовного розыска удалось установить все обстоятельства произошедшего и доказать причастность 32-летнего родственника к совершению данного преступления», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
 

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Теги: новости миасса, родственники, дача ложных показаний
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