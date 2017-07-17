Маршрутный ПАЗик не уступил дорогу и угробил байкера в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Маршрутный ПАЗик не уступил дорогу и угробил мотоциклиста в Челябинске – материалы по смертельной аварии, произошедшей сегодня, 17 июля, ночью, переданы в отдел по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в 01.20 по местному времени в Центральном районе Челябинска, у дома 54 по улице Воровского. По предварительным данным, водитель ПАЗа 1969 года рождения, управляя автобусом 20-го маршрута (находился не на маршруте), при совершении маневра разворота, не уступил дорогу и врезался в двигавшийся во встречном направлении мотоцикл Suzuki GSF-600 BANDIT под управлением молодого человека 1994 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель мотоцикла. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении», – рассказали в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Материал по факту аварии оформлен сотрудниками ГИБДД и передан в отдел по расследованию ДТП ГСУ полицейского главка области.