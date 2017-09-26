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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 26 сентября 2017 года, 11:12

Магнитогорец похитил 14 телефонов, разбив витрину в салоне связи


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Магнитогорска (Челябинская область) задержан за кражу со взломом в салоне связи – мужчина разбил витрину с телефонами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего жителя Магнитогорска, совершившего кражу из салона сотовой связи. Парень проник в помещение, разбил витрину и похитил 14 телефонов, причинив ущерб на сумму более 72 тыс. рублей.

ОП «Правобережный» возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: салон связи, новости магнитогорска, криминальные новости челябинской области, кража телефона, витрина
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