Магнитогорец похитил 14 телефонов, разбив витрину в салоне связи

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Магнитогорска (Челябинская область) задержан за кражу со взломом в салоне связи – мужчина разбил витрину с телефонами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего жителя Магнитогорска, совершившего кражу из салона сотовой связи. Парень проник в помещение, разбил витрину и похитил 14 телефонов, причинив ущерб на сумму более 72 тыс. рублей.

ОП «Правобережный» возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.