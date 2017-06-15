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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 08:37

Любитель пьяной езды сбежал из зала суда в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска объявлен в розыск из-за побега из здания суда, где ему должны были огласить приговор, – 37-летний мужчина, которого третий раз поймали пьяным за рулем, испугался лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в среду, 14 июня, днем в здании Мирового суда Ленинского района, где рассматривалось дело в отношении 37-летнего местного жителя. В апреле 2017 года мужчину третий раз поймали пьяным за рулем Kia Sorento, за что и привлекли к ответственности по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Свою вину он признавал и в содеянном раскаивался.

«Мужчина признался, что 20 апреля выпил бутылку вина после рабочего дня, приехал к дому на улице Батумская и решил посидеть в машине. Там к нему подъехали сотрудники вневедомственной охраны, а затем  ГИБДД, которые заподозрили его в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Он им сказал, что включил двигатель, чтобы согреться, но они ему не поверили. Тогда мужчина заблокировал двери иномарки и решил от них уехать. Беглеца задержали в результате погони на стоянке у дома по улице Машиностроителей. Там же он прошел медосвидетельствование, которое подтвердило у него состояние алкогольного опьянения. Дело рассматривалось в суде в особом порядке. Как гособвинитель, я запросила для нарушителя-рецидивиста год лишения свобод», – рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Наталья Цыбизова.

Осознав, что его могут лишить свободы, челябинец воспользовался временем, когда судья удалилась в совещательную комнату. Из коридора мужчина ускользнул на улицу и скрылся. Не дождавшись нарушителя, судья объявила челябинца в розыск.

Примечательно, что ранее горожанина приговаривали по данной статье к 240 и 280 часам исправительных работ. Кроме того, в Советском райсуде назначено еще одно заседание по аналогичному делу в отношении этого же мужчины.

Ольга Плеханова
 

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Теги: пьяный водитель, рецидивист, новости челябинска, сбежал
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