Лихач задавил мать с 5-летним ребенком на пешеходном переходе в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске неизвестный водитель задавил мать с пятилетним ребенком на пешеходном переходе – нарушитель скрылся сразу после аварии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр городской службы спасения.

Авария произошла утром в понедельник, 27 марта, по улице Хохрякова – на пешеходном переходе водитель легковушки сбил женщину с ребенком и скрылся. Очевидцы ДТП вызвали спасателей и скорую.

Женщина получила множественные травмы и ушибы, после чего была госпитализирована.

Фельдшер службы спасения оказал помощь пятилетней девочке, которая получила травму руки. Ребенка передали второй бригаде скорой помощи.

Фото пресс-центра ЧГСС