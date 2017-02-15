Ср, 15.02.2017, 23:54 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 15 февраля 2017 года, 22:11

Крупный пожар уничтожил крышу в многоквартирном доме в Коркино


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Коркино (Челябинская область) устанавливаются причины крупного пожара, почти полностью уничтожившего крышу дома на четыре квартиры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Инцидент произошел в среду, 15 февраля, на улице Черняховского, 5. По предварительным данным, возгорание началось со стороны гаража. В результате на две трети уничтожена кровля дома. Без крова остались 10 человек, в том числе двое детей.

По поручению главы района Евгения Валахова его заместитель Владимир Шукаев и заместитель главы Коркино Вадим Галямов занялись вопросом о необходимости расселения жителей – большинство погорельцев отправились к родственникам, два человека временно разместились в общежитии Коркинского горно-строительного техникума.

Ситуация взята на контроль руководства муниципалитета. В ближайшее время власти обещают решить вопрос об оказании помощи пострадавшим.

Фото пресс-службы администрации Коркинского района

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: пожар, новости коркино
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 539
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.
сегодня, 17:54
18+ Домашний тиран зарезал гостя, заступившегося за его жену, в Челябинске
сегодня, 14:00
Школьниц, гуляющих по крыше девятиэтажки, сняли на видео в Миассе
сегодня, 12:37
Киоск с краской взорвался при пожаре напротив авторынка в Челябинске
сегодня, 11:09
В Коркино семья с 3-летним ребенком отравилась угарным газом
сегодня, 08:24
18+ За убийство гостя из Челябинска задержан 70-летний житель Кулуево
вчера, 16:54
НУЖНА ПОМОЩЬ. В Сосновском районе ищут молодую мать, пропавшую неделю назад
вчера, 16:20
18+ Спустя полгода задержан житель Аши, изнасиловавший попутчицу в своем авто
вчера, 15:55
В Магнитогорске женщина, обманув двух девочек, похитила крупную сумму
вчера, 12:45
Покупатель угнал Mercedes-Benz GLK от областной ГИБДД в Челябинске
вчера, 10:37
18+ Магнитогорец пытался утопиться в ледяной реке на глазах у горожан
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость