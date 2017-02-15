Крупный пожар уничтожил крышу в многоквартирном доме в Коркино

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Коркино (Челябинская область) устанавливаются причины крупного пожара, почти полностью уничтожившего крышу дома на четыре квартиры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Инцидент произошел в среду, 15 февраля, на улице Черняховского, 5. По предварительным данным, возгорание началось со стороны гаража. В результате на две трети уничтожена кровля дома. Без крова остались 10 человек, в том числе двое детей.

По поручению главы района Евгения Валахова его заместитель Владимир Шукаев и заместитель главы Коркино Вадим Галямов занялись вопросом о необходимости расселения жителей – большинство погорельцев отправились к родственникам, два человека временно разместились в общежитии Коркинского горно-строительного техникума.

Ситуация взята на контроль руководства муниципалитета. В ближайшее время власти обещают решить вопрос об оказании помощи пострадавшим.

Фото пресс-службы администрации Коркинского района