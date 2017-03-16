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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 09:43

Крупный пожар уничтожил ферму с животными в Уйском районе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Крупный пожар уничтожил ферму с животными в Уйском районе (Челябинская область) – борьба с огнем продолжалась более шести часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу 5-го отряда ФПС.

Сообщение о пожаре в поселке Восточный поступило ночью 15 марта, в 02.25: огонь охватил деревянную ферму площадью 135 квадратных метров.

На место происшествия выезжали две автоцистерны 205 и 74 пожарно-спасательных частей Миасского гарнизона. Огнеборцы были на месте через 20 минут после сигнала; тушение окончено только в десять часов утра.

В результате пожара ферма уничтожена полностью, погибли три лошади и 15 овец, сгорело 9 тонн сена.

Предварительно причиной возгорания называется нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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Теги: пожар, животные, новости уйского района
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