НУЖНА ПОМОЩЬ. Кота сбросили с балкона в завязанном мешке в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Студент колледжа нашел в сброшенном с балкона пакете живого кота – пострадавшему питомцу ищут новых хозяев в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Студент ЮУМК Семен Сидорук шел мимо одного из домов по улице Электростальская, когда услышал сверху кошачий крик. Подняв голову, он увидел, как с высоты вниз падает полиэтиленовый пакет. Развязав мешок и заглянув внутрь, парень обнаружил кота с окровавленными задними лапами. Молодой человек принес животное домой, обработал ему раны и накормил.

«Я не видел точно, но где-то с третьего этажа летел. Сейчас кот в норме, ест хорошо. Вчера весь день спал, а сегодня уже бегает. Оставил бы его себе, но у меня собака», – рассказывает Семен.

Теперь парень пытается найти коту нового хозяина, который не будет обращаться с животным, как с мусором. Желающие приютить рыжего питомца могут писать молодому человеку Вконтакте.