Копейские пожарные сняли со 100-метрового террикона 3 подростков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Копейские пожарные сняли со 100-метрового террикона трех подростков – парни забрались на отвал, чтобы почтить память погибшего здесь друга, но не смогли спуститься самостоятельно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Противопожарной службы Челябинской области.

Застрявшие на терриконе школьники дозвонились до спасателей в субботу, 25 марта, около 14.00. Дети не смогли объяснить, где конкретно они находятся, поэтому спасателям пришлось обследовать отвалы. Нашли ребят на отвале бывшей шахты «Комсомольская».

«Трое учащихся челябинской школы № 46 приехали, чтобы почтить память друга, ровно год назад сорвавшегося с этого 100-метрового отвала. Ребята поднялись по пологому склону, а спуститься решили по крутому. Пройдя часть пути, поняли что дальше спускаться очень опасно, но и вернуться на вершину возможности нет. Опасность заключалась еще и в том, что в любой момент мог произойти оползень грунта, который привел бы к непредсказуемым последствиям», – рассказали в ведомстве.

Зацепившись за камень на склоне, мальчики по мобильнику обратились за помощью. Ближайшими спасателями оказались огнеборцы ПЧ-110 (Старокамышинск). «Прибыв на место происшествия, пожарные поднялись на вершину отвала и с помощью спасательной веревки туда же подняли подростков. А потом, соблюдая меры безопасности, вместе с детьми благополучно спустились с горы», – говорится в сообщении.

На спасательную операцию ушло 40 минут. Никто из школьников не пострадал.