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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 5 июля 2017 года, 08:06

Копейчанка отдала 100 тыс. рублей, поверив, что внук сбил пешехода


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Копейске (Челябинская область) 69-летняя горожанка стала жертвой телефонных мошенников, поверив в то, что внук сбил пешехода, – пенсионерка отдала аферистам 100 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Ночью на городской телефонный номер пожилой копейчанки позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее внук на автомобиле сбил человека. «Потерпевший» теперь находится в больнице в тяжелом состоянии, а чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить 100 тыс. рублей.

У пожилой дамы не возникло никаких сомнений по поводу произошедшего и через несколько минут она передала пришедшей к ней незнакомой девушке требуемую сумму. Только после ее ухода пенсионерка позвонила внуку, который, как выяснилось, никакого ДТП не совершал. Узнав о случившемся, молодой человек незамедлительно обратился в отдел полиции.

По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкцией данной части статьи предусмотрено до пяти лет лишения свободы. В настоящее время приняты необходимые меры для установления личностей мошенников и их задержания.

Сотрудники полиции призывают жителей города быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников. Действуя по стандартной схеме, злоумышленники всегда стараются запугать жертву и не дать ей опомниться, поэтому ведут непрерывный разговор с ней вплоть до получения денег. Стражи порядка рекомендуют в таких ситуациях придерживаться следующих простых правил:

– во-первых, необходимо сразу же прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь. Если телефон родственника отключен, то постараться связаться с его женой, детьми, друзьями или знакомыми, чтобы уточнить информацию;

– во-вторых, во время беседы с родственником или знакомым, который якобы попал в беду, задайте несколько простых уточняющих вопросов: «Сколько ему или вам лет», «Как зовут его домашнего питомца», «Когда и где вы в последний раз виделись», то есть те вопросы, ответы на которые знаете вы оба;

– в-третьих, сообщите о поступившем звонке сразу же в дежурную часть своего территориального органа внутренних дел (для жителей Копейска 8-351-39-98-822) или 02 и поинтересуйтесь, действительно ли родственник или знакомый доставлен в отдел полиции;

– в-четвертых, ни в коем случае не отдавайте деньги незнакомым людям и не переводите их через терминал на незнакомый счет.
 

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Теги: обман пенсионеров, новости копейска, телефонный мошенник
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