18+ Копейчанин воткнул нож в голову школьнику, напавшему на него из-за сигареты

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Копейска (Челябинская область) задержан за смертельный удар ножом в голову подростку – 16-летний школьник скончался в подъезде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел ночью в копейском поселке Потанино, где компания молодых людей гуляла и распивала пиво. Когда парни встретили нескольких взрослых мужчин, 16-летний подросток попросил у них сигарету. Услышав отказ, школьник напал на 43-летнего взрослого и избил его. Мужчины ушли домой к побитому. Тот нашел там нож, вышел из квартиры и столкнулся в подъезде с юным обидчиком.

«Мужчина причинил подростку проникающее ранение ножом, ударив его в голову. Тот упал и скончался на месте. Подозреваемый задержан, своей вины не отрицает. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста и предъявлении обвинения», – рассказал замруководителя СО по Копейску СУ СКР по региону Виталий Ерцкин.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Известно, что ранее ни подросток, ни мужчина к уголовной ответственности не привлекались. Их личности изучаются. В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям каждой стороны.

Ольга Плеханова