Киоск с краской взорвался при пожаре напротив авторынка в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Торговый киоск сгорел напротив авторынка в Челябинске – пожар сопровождался взрывами баллонов с краской, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пожар случился 14 февраля около 21.34 на улице Новоэлеваторная, 49 в ларьке, торгующем краской. Хозяев внутри уже не было, однако киоск соседствовал с другими строениями. По данным пресс-службы ГУ МЧС, огнеборцы прибыли на вызов через четыре минуты и уже к 21.40 локализовали возгорание, не допустив распространения пожара.

Со слов очевидцев, горение сопровождалось взрывами баллонов с краской. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Фото отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3,

видео Станислава Григорьева

