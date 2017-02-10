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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 10 февраля 2017 года, 10:23

18+ Казахстанский видеоблогер, простреливший глаз 13-летней девочке, задержан в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Беглый видеоблогер, выстреливший в глаз 13-летней девочке в Казахстане, задержан в Челябинске – парень полгода скрывался от следствия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинские полицейские совместно с коллегами из Казахстана успешно провели операцию по задержанию 18-летнего беглеца, около 6 месяцев находившегося в розыске за громкое преступление. В июле 2016 года в Костанае молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в глаз 13-летней незнакомке. Пуля так и осталась у девочки в голове, так как местные врачи не смогли извлечь ее. В надежде восстановить зрение родители возили ребенка в Москву, но глаз школьницы,  хоть и выглядит теперь нормально, но все равно не видит.

«Оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД региона совместно с коллегами из Департамента внутренних дел Костанайской области подозреваемый был задержан в подъезде одного из домов по проспекту Победы в Челябинске. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о его экстрадиции на территорию Республики Казахстан», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Известно, что задержанный до бегства из Казахстана был известным видеоблогером. Вместе с другом он активно вел канал на Youtube. После происшествия многие из видеозаписей были удалены. Мотивы его поступка пока не установлены. В отношении парня возбуждено дело по части 2 статьи 106 УК Республики Казахстан (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). С потерпевшей молодой человек знаком не был. До злосчастного дня девочка успешно училась в школе и профессионально занималась теннисом.

Ольга Плеханова,
фото ДВД по Костанайской области

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Теги: глаз, новости челябинска, новости казахстана, выстрел в голову
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