Иномарка протаранила деревья под Миассом. Есть пострадавшие

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) иномарка протаранила группу деревьев – в результате аварии пострадали два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД города.

Авария произошла 11 июня около половины второго ночи по улице Магистральная, 1-А.

Водитель 1988 года рождения, управляя Daewoo Nexia, на изгибе дороги не выбрал безопасную скорость, потерял управление, вылетел на обочину и врезался в деревья. В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Фото отделения пропаганды ГИБДД Миасса