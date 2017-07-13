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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 13 июля 2017 года, 12:26

Иномарка протаранила 9 пролетов забора и врезалась в киоск в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске устанавливаются обстоятельства крупного ДТП, в котором пострадали четыре человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской ГИБДД.

Авария произошла сегодня, 13 июля, около двух часов ночи на улице Новороссийская, у остановки «Трубный институт».

«По предварительным данным, водитель Toyota Avensis, мужчина 1988 года рождения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на девять пролетов барьерного ограждения, после чего врезался в торговый павильон», – говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель иномарки (у него пробита голова) и три его пассажира – женщина 1993 года рождения (по словам очевидцев, у нее повреждена спина) и двое мужчин 1992 и 1988 годов рождения. Один из пассажиров, как рассказали свидетели, от удара вылетел через багажник.

Все пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото из группы ЧП|ДТП Челябинск

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Теги: ленинский район, дтп в челябинскe, протаранил киоск
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