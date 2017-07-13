Иномарка протаранила 9 пролетов забора и врезалась в киоск в Челябинске
В Челябинске устанавливаются обстоятельства крупного ДТП, в котором пострадали четыре человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской ГИБДД.
Авария произошла сегодня, 13 июля, около двух часов ночи на улице Новороссийская, у остановки «Трубный институт».
«По предварительным данным, водитель Toyota Avensis, мужчина 1988 года рождения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на девять пролетов барьерного ограждения, после чего врезался в торговый павильон», – говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель иномарки (у него пробита голова) и три его пассажира – женщина 1993 года рождения (по словам очевидцев, у нее повреждена спина) и двое мужчин 1992 и 1988 годов рождения. Один из пассажиров, как рассказали свидетели, от удара вылетел через багажник.
Все пострадавшие госпитализированы.
По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.