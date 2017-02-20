Грузовой поезд переехал лежащего на путях мужчину под Миассом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области грузовой поезд переехал мужчину, лежавшего на путях, – транспортная полиция устанавливает обстоятельства происшествия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В ночь на 19 февраля на 3-м километре четвертого пикета перегона Миасс – Учалы грузовой поезд совершил наезд на лежащего на путях мужчину 1989 года рождения. На сигналы большой громкости он не реагировал», – сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК.

Напомним, еще один инцидент на железной дороге произошел 17 февраля. По данным СК, в пятницу около девяти часов на станции Флюсовая грузовым поездом смертельно травмирован 24-летний мужчина, который стоял в колее пути спиной к приближающемуся поезду, разговаривал по телефону и не услышал подаваемые сигналы. Несмотря на экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия.

По каждому факту следственными органами выполняются проверочные мероприятия, опрашиваются сотрудники локомотивных бригад, устанавливаются очевидцы, близкие родственники, проводятся судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Уральское следственное управление на транспорте призывает южноуральцев соблюдать простые правила на объектах повышенной опасности: не переходить пути перед близко идущим поездом, не пытаться сократить путь, подлезая под вагоны, при движении вдоль железнодорожного пути не подходить ближе пяти метров к крайнему рельсу.