Грузовой поезд насмерть сбил 10-летнюю школьницу на станции в Аше

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи выясняют обстоятельства смертельного травмирования 10-летней девочки грузовым поездом в Аше (Челябинская область) – ребенок шел из школы вдоль ж/д путей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Приволжское СУ на транспорте СКР.

В понедельник, 23 января, около 18.30 на 1 721 километре Куйбышевской железной дороги, вблизи станции Аша, грузовым поездом смертельно травмирована 10-летняя девочка, возвращавшаяся со школы и следовавшая вдоль железнодорожных путей.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», – говорится в сообщении.

Следователями готовятся представления в железную дорогу об усилении мер безопасности на данном участке, в контролирующие органы будет направлена информация о необходимости усиления профилактической и превентивной работы среди детей и их родителей о правилах нахождения на объектах железной дороги.