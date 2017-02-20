18+ Гость, забивший 2-х пенсионерок под Каслями, забыл смыть с себя кровь

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Каслинского района (Челябинская область) арестован за смертельное избиение двух пенсионерок – 30-летний мужчина отрицал свою вину, пока на его теле не нашли засохшую кровь погибших, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В воскресенье, 19 февраля, Каслинский райсуд заключил под стражу 30-летнего местного жителя, от рук которого скончались две пенсионерки в поселке Береговой. Трупы 62- и 63-летней женщин со следами избиения обнаружили муж и сын одной из них, проснувшиеся утром после большой пьянки. В квартире не оказалось только гостя, выпивавшего с ними накануне. Мужчину задержали сотрудники полиции.

«Подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению, пока у него на теле не нашли засохшую кровь погибших, которую он не успел смыть. Кровь осталась и на одежде. Кроме того, на руке у него найдена гематома, образовавшаяся от ударов по пенсионеркам. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что стал избивать потерпевших кулаками после ссоры, а потом ушел. Пенсионерки скончались от черепно-мозговых травм», – рассказал руководитель СО по Каслям СУ СКР по региону Алексей Ермолаев.

Известно, что муж и сын хозяйки квартиры крепко спали, пока женщину и ее гостью избивал собутыльник. В жилище обнаружены залежи пустых емкостей из-под водки. Возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Ранее злоумышленник был судим за изнасилование. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова