Газовый баллон взорвался в маршрутке из-за тройного ДТП в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Маршрутка с пассажирами попала в тройное ДТП со взрывом в Миассе (Челябинская область) – четверо пострадавших обратились за медицинской помощью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел сегодня, 7 марта, около 11.15 на Тургоякском шоссе. Водитель ВАЗ-2106 попытался обогнать Mitsubishi Lancer, но не успел завершить маневр и врезался в иномарку по касательной. От удара «шестерка» вылетела на встречку, прямо в маршрутку с пассажирами. После столкновения в микроавтобусе взорвался газовый баллон.

«Водитель ВАЗа и один из пассажиров маршрутки были госпитализированы. Пассажир ВАЗа и еще один пассажир такси получили медпомощь на месте ДТП», – рассказали в ГИБДД по Миассу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Известно, что все участники происшествия были трезвыми.

Ольга Плеханова,

фото Валька Сорокина