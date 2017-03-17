ГИБДД ищет водителя, 2 часа катавшего сбитую пенсионерку по Челябинску

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция ищет водителя, сбившего пенсионерку на перекрестке в Металлургическом районе Челябинска, – пожилую женщину доставили в больницу лишь после нескольких часов катания по городу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Информация об инциденте, произошедшем в четверг, 16 марта, появилась в группе «Подслушано ЧМЗ»: «Очевидцы, отзовитесь. Сегодня утром, с 7.00 до 8.00, на перекрестке Румянцева – Мира была сбита бабушка. Вместо оказания помощи водитель с другом засунули ее в багажник и продержали там несколько часов. Потом выкинули около травмпункта и скрылись. Бабушка в реанимации. Машину она не запомнила. Помогите их найти, пожалуйста», – пишет аноним.

В настоящее время сотрудники ГИБДД ведут розыск неизвестных, скрывшихся с места ДТП. Пенсионерка находится в реанимации ГКБ-6.