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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 14:35

Флакон из-под одеколона устроил переполох в Озерске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Спасатели Озерска (ЗАТО, Челябинская область) выезжали по вызову на один из местных заводов – начальник службы безопасности заметил в машине на стоянке предмет, похожий на боевой снаряд от скорострельной самолетной пушки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр службы спасения «запретки».

Звонок от начальника СБ Уральского маслозавода, расположенного по улице Кыштымская поступил в ЕДДС Озерска. Мужчина сообщил, что на стоянке возле предприятия стоит «ГАЗель», а на пассажирском сиденье лежит боевой снаряд, визуально от скорострельной самолетной пушки.

Информация была доведена до всех служб экстренного реагирования. Автомобиль проверили кинологи. Оказалось, что на сиденье лежал флакон от одеколона в форме боевого снаряда. Угрозы взрыва не было.

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Теги: служба спасения, новости озерска, антитеррор
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