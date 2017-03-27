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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 марта 2017 года, 09:44

НУЖНА ПОМОЩЬ. Эксгибициониста, напугавшего 6 школьниц, ловят в Ленинском районе Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Ленинском районе Челябинска более месяца разыскивают эксгибициониста, пугающего школьниц после уроков, – зарегистрированы три аналогичных преступления, к которым может быть причастен один человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступления совершаются в дневное время с 12.00 до 15.00 на улице. Во дворах, прилегающих к школам, дети встречают незнакомца, который обнажает и демонстрирует свои половые органы, тем самым совершая иные действия сексуального характера. Первыми от выходок злоумышленника 20 февраля пострадали две 12-летние девочки, затем 12 марта на извращенца пожаловались две восьмилетние подружки, а 22 марта эксгибиционист настиг двух 14-летних школьниц.

«По данным фактам возбуждены три уголовных дела: два – по части 4 статьи 132 УК РФ и одно – по части 3 статьи 135 УК РФ. Дети по-разному описывают мужчину, но сходство прослеживается. Не исключено, что ко всем преступлениям причастен один и тот же человек», – рассказал руководитель СО по Ленинскому району Челябинска СУ СКР по региону Константин Правосудов.

Всех, кто видел или знает что-либо о местонахождении данного гражданина, просят обращаться в Следственный комитет (телефоны 253-52-51, 729-80-13) или дежурную часть ОП «Ленинский» УМВД по Челябинску (телефон 253-74-42).

Места, где дети видели эксгибициониста:

-  20 февраля с 12.00 до 13.30 у дома по улице Дзержинского,15 (рядом школа № 47), а также Кронштадская, 30;
- 12 марта с 13.00 до 15.00 у дома по улице Южный Бульвар, 22 (рядом со школой № 68);
- 22 марта с 14.00 до 15.00 у дома по улице Новороссийская, 86 (рядом лицей № 77).

ПРИМЕТЫ:

По версии 14-летних потерпевших: возраст около 35-45 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, лицо худощавое, овальное, щетина, карие глаза. Был в черной шапке с полосами желтого, красного и зеленого цветов, черной куртке, черных брюках. В руке был пакет с рисунком в виде цветов.

По версии 12-летних потерпевших: на вид около 40 лет, ростом около 160-170 см. Был одет в бежевую короткую куртку, синие спортивные штаны, черную шапку.

По версии 8-летних потерпевших: на вид 35-45 лет, ростом около 170-175 см. Был одет в коричневую куртку, спортивные синие брюки с белыми полосками по бокам, кепку, черные туфли.

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Теги: педофил, розыск, эксгибиционист, новости челябинска, ленинский район челябинск
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