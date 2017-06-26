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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 26 июня 2017 года, 14:55

18+ Экс-зэк изнасиловал 20-летнюю челябинку, севшую к нему в авто после клуба


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске по «горячим следам» задержали насильника 20-летней девушки, которая села в его машину после клуба, – мужчина обещал довезти потерпевшую до дома, но остановился в одном из дворов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, около 3.00. Молодая челябинка вышла из клуба и поймала на дороге попутку – минивэн Nissan Elgrand. Водитель обещал довезти девушку до дома, однако по пути остановился в одном из дворов по улице 40 лет Победы. Заблокировав двери, мужчина изнасиловал незнакомку и, высадив на улице, скрылся с места преступления.

«Девушка обратилась в полицию. Злоумышленника быстро удалось установить и задержать. Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за убийство. Мужчина не дает показаний, но потерпевшая хорошо запомнила его и модель автомобиля», – рассказал руководитель СО по Курчатовскому району Челябинска Игорь Митрохин.

Возбуждено дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Решается вопрос об аресте мужчины. Известно, что злоумышленник периодически подрабатывал, подвозя горожан по ночам.

Ольга Плеханова

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Теги: такси, изнасилование, ночной клуб, новости челябинска
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